Ожесточенные бои между армией Судана и СБР вспыхнули на юге Хартума

Хартум, 2 июня. Очевидцы сообщили о возобновлении ожесточенных боев на юге суданской столицы между армейскими подразделениями и Силами быстрого реагирования (СБР).
В Сети появились материалы, демонстрирующие использование обеими сторонами тяжелой артиллерии. На видео слышны звуки взрывов, в небе над Хартумом снова кружит боевая авиация.
Накануне Синдикат суданских врачей сообщил, что столкновения в южном районе Майо привели к гибели по меньшей мере 17 человек. Более ста жителей столицы получили ранения. Силы быстрого реагирования обвинили армию в многочисленных преступлениях, совершаемых против мирных граждан.
«Беспорядочный артиллерийский обстрел разрушил большое количество домов. Это привело к массовым волнам перемещений людей из этого района», — говорится в заявлении СБР.
Со своей стороны, Вооруженные силы Судана объявили 1 мая о приостановке переговоров в Джидде. Причиной названо невыполнение противником условий предыдущих соглашений.
На днях Африканский союз (АС) объявил о том, что принял дорожную карту по урегулированию конфликта в Судане. По итогам заседания Совета мира и безопасности АС, прошедшего в Аддис-Абебе на уровне глав государств и правительств, подчеркнута важность осуществления стабильного переговорного процесса под эгидой международных организаций.