Ожесточенные бои между армией Судана и СБР вспыхнули на юге Хартума

На днях Африканский союз (АС) объявил о том, что принял дорожную карту по урегулированию конфликта в Судане. По итогам заседания Совета мира и безопасности АС, прошедшего в Аддис-Абебе на уровне глав государств и правительств, подчеркнута важность осуществления стабильного переговорного процесса под эгидой международных организаций.