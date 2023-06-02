Мощный тайфун «Мавар» приближается к берегам Японии

Мощный тайфун «Мавар», бушующий в Тихом океане, приближается к побережью Японских островов. Из-за подступающей стихии в Японии уже идут сильные ливни, пишет Associated Press.
Сейчас в стране выпадает до 25 сантиметров осадков в день. Согласно данным местного телеканала NHK, самый высокий уровень опасности введен в префектуре Вакаяма. Власти рекомендуют местным жителям эвакуироваться или укрыться выше второго этажа. Всего в Японии планируется эвакуировать 138,7 тыс. человек ввиду приближения мощного вихря.
Ранее сообщалось, что разрушительный тайфун «Мавар» надвигается на остров Гуам в Тихом океане. Специалисты посоветовали гражданам укрыться в убежищах и соблюдать осторожность.