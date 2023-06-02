Мощный тайфун «Мавар» приближается к берегам Японии

Сейчас в стране выпадает до 25 сантиметров осадков в день. Согласно данным местного телеканала NHK, самый высокий уровень опасности введен в префектуре Вакаяма. Власти рекомендуют местным жителям эвакуироваться или укрыться выше второго этажа. Всего в Японии планируется эвакуировать 138,7 тыс. человек ввиду приближения мощного вихря.