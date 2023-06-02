Три человека пострадали в результате столкновения легковушки с выбежавшим на дорогу лосем в Ленобласти

На девятом километре автотрассы «Новая Пустошь — Невская Дубровка» водитель автомобиля Ford Focus наехал на лося, который выскочил на проезжую часть. Как передали в главном управлении МВД, после этого машина выехала на встречную полосу и столкнулась со Skoda.
Инцидент произошел 2 июня в 07:15 по московскому времени. Сейчас шофер Ford находится в тяжелом состоянии. Его пассажир и 50-летний водитель второго транспортного средства пребывают в состоянии средней степени тяжести. Все трое пострадавших были доставлены во Всеволожскую Центральную районную больницу. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сохатый стал жертвой аварии на Бредском шоссе в Новосибирской области. По словам главы Минприроды региона Евгения Шестернина, животное не успело перебежать через дорогу и угодило под колеса автомобиля.