Три человека пострадали в результате столкновения легковушки с выбежавшим на дорогу лосем в Ленобласти

Инцидент произошел 2 июня в 07:15 по московскому времени. Сейчас шофер Ford находится в тяжелом состоянии. Его пассажир и 50-летний водитель второго транспортного средства пребывают в состоянии средней степени тяжести. Все трое пострадавших были доставлены во Всеволожскую Центральную районную больницу. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.