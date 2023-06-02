Двух пожилых жительниц Красноярского края обворовали заезжие злоумышленники

Один из них делал вид, что хочет продать розетки, второй находил в шкафах сбережения пенсионерок, а третий уже ждал их в машине, чтобы поскорее скрыться с награбленным. В таком стиле они похитили у двух пенсионерок в общей сложности 135 тысяч рублей. Суд приговорил двух сообщников к двум годам лишения свободы каждого, а третьему назначил принудительные работы сроком на полтора года.