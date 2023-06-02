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Двух пожилых жительниц Красноярского края обворовали заезжие злоумышленники

Общество
Двух пожилых жительниц Красноярского края обворовали заезжие злоумышленники

Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали организованную группу воров.

По версии следствия, шайка, состоящая из жителя Новосибирска и двух жителей Ставрополья, специально выбрала Канск Красноярского края, чтобы обворовывать местных беспомощных пенсионерок. Проникая в квартиры под предлогом продажи противопожарных розеток, злоумышленники ловко завладевали денежными накоплениями одиноких бабушек, сообщает «Наш Красноярский край».

Один из них делал вид, что хочет продать розетки, второй находил в шкафах сбережения пенсионерок, а третий уже ждал их в машине, чтобы поскорее скрыться с награбленным. В таком стиле они похитили у двух пенсионерок в общей сложности 135 тысяч рублей. Суд приговорил двух сообщников к двум годам лишения свободы каждого, а третьему назначил принудительные работы сроком на полтора года.
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