Двух пожилых жительниц Красноярского края обворовали заезжие злоумышленники

Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали организованную группу воров.
По версии следствия, шайка, состоящая из жителя Новосибирска и двух жителей Ставрополья, специально выбрала Канск Красноярского края, чтобы обворовывать местных беспомощных пенсионерок. Проникая в квартиры под предлогом продажи противопожарных розеток, злоумышленники ловко завладевали денежными накоплениями одиноких бабушек, сообщает «Наш Красноярский край».
Один из них делал вид, что хочет продать розетки, второй находил в шкафах сбережения пенсионерок, а третий уже ждал их в машине, чтобы поскорее скрыться с награбленным. В таком стиле они похитили у двух пенсионерок в общей сложности 135 тысяч рублей. Суд приговорил двух сообщников к двум годам лишения свободы каждого, а третьему назначил принудительные работы сроком на полтора года.