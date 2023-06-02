Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Диетолог Евгений Арзамасцев обратил внимание на худобу дочери певца Леонида Агутина

Шоу-бизнес
Диетолог Евгений Арзамасцев обратил внимание на худобу дочери певца Леонида Агутина

Российский диетолог Евгений Арзамасцев обеспокоен стремительной потерей веса дочери артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум 24-летней Елизаветы. Об этом пишет «Утро.ру».

По мнению диетолога, наследница исполнителей резко похудела за последнее время из-за того, что она сейчас погружена в работу. Он отметил, что стремительная потеря веса в будущем обернется большими проблемами.

Арзамасцев настоятельно не рекомендует есть урывками, так как это может привести к сонливости и апатии. По словам эксперта, неправильное питание и резкая потеря веса негативно отразится на здоровье и внешнем виде будущей звезды. Поэтому ей нужно обратить на свой рацион питания уже сейчас.

Ранее отец Леонида Агутина рассказал, что его сын помог наследнице музыкальной пары приобрести квартиру в США.
диетолог агутин дочь худоба беспокойство
Военкоры ФАН