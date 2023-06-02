Диетолог Евгений Арзамасцев обратил внимание на худобу дочери певца Леонида Агутина

Арзамасцев настоятельно не рекомендует есть урывками, так как это может привести к сонливости и апатии. По словам эксперта, неправильное питание и резкая потеря веса негативно отразится на здоровье и внешнем виде будущей звезды. Поэтому ей нужно обратить на свой рацион питания уже сейчас.