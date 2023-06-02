Диетолог Евгений Арзамасцев обратил внимание на худобу дочери певца Леонида Агутина

Российский диетолог Евгений Арзамасцев обеспокоен стремительной потерей веса дочери артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум 24-летней Елизаветы. Об этом пишет «Утро.ру».
По мнению диетолога, наследница исполнителей резко похудела за последнее время из-за того, что она сейчас погружена в работу. Он отметил, что стремительная потеря веса в будущем обернется большими проблемами.
Арзамасцев настоятельно не рекомендует есть урывками, так как это может привести к сонливости и апатии. По словам эксперта, неправильное питание и резкая потеря веса негативно отразится на здоровье и внешнем виде будущей звезды. Поэтому ей нужно обратить на свой рацион питания уже сейчас.
Ранее отец Леонида Агутина рассказал, что его сын помог наследнице музыкальной пары приобрести квартиру в США.