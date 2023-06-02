Кинологическая служба УФСИН Удмуртии приняла на попечение пять щенков немецкой овчарки

Один месяц малыши должны будут провести в карантине, а затем их воспитанием займутся кинологи. Кроме того, овчарки должны будут пройти три месяца подготовки в ведомственных межрегиональных учебных центрах ФСИН РФ. Всего на данный момент здесь числятся больше 140 служебных собак.