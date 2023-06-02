Кинологическая служба УФСИН Удмуртии приняла на попечение пять щенков немецкой овчарки

Очередные пять щенков немецкой овчарки поступили в кинологическую службу УФСИН России по Удмуртии. Информацией об этом поделились в пресс-службе ведомства.
Как сообщает информационное агентство «Сусанин», четырехмесячные щенки были специально отобраны в племенном питомнике служебного собаководства Пермского института ФСИН Российской Федерации. Собак уже направили в пять различных учреждений УФСИН республики.
Один месяц малыши должны будут провести в карантине, а затем их воспитанием займутся кинологи. Кроме того, овчарки должны будут пройти три месяца подготовки в ведомственных межрегиональных учебных центрах ФСИН РФ. Всего на данный момент здесь числятся больше 140 служебных собак.