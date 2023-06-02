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Пожарный из Гусь-Хрустального пострадал во время тушения полыхающего похоронного бюро

Общество
Пожарный из Гусь-Хрустального пострадал во время тушения полыхающего похоронного бюро

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области серьезный пожар возник в здании местного бюро ритуальных услуг. Во время ликвидации возгорания пострадал пожарный 19-й пожарно-спасательной части.

Похоронное бюро загорелось вечером, 1 июня около 18:30. Огонь быстро распространился на все здание, сообщает сетевое издание «День во Владимире». В тушении пожара принимали участие 66 человек личного состава и 20 специальных машин. Огонь уничтожил полторы тысячи квадратных метров постройки.

Один из спасателей работал на выдвижной лестнице, заливая раствором верхний этаж. В какой-то момент из окна в его сторону вытянулся язык пламени. Мужчина не удержался на лестнице и сорвался вниз. В настоящее время пожарный находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
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