Пожарный из Гусь-Хрустального пострадал во время тушения полыхающего похоронного бюро

Один из спасателей работал на выдвижной лестнице, заливая раствором верхний этаж. В какой-то момент из окна в его сторону вытянулся язык пламени. Мужчина не удержался на лестнице и сорвался вниз. В настоящее время пожарный находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.