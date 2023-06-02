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Владимир Путин на совещании с членами Совбеза назвал вопрос межнациональных отношений важным для страны

Политика
Владимир Путин на совещании с членами Совбеза назвал вопрос межнациональных отношений важным для страны

Российский лидер Владимир Путин назвал вопрос межнациональных отношений важным для государства. Он провел совещание с членами Совета Безопасности по видеосвязи.

В пресс-службе Кремля разместили ролик с рабочего мероприятия. На нем обсудили тему межнациональных отношений в контексте обеспечения внутриполитической безопасности страны. На совещании выступили с докладами директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

Путин отметил, что Запад до сих пор предпринимает усилия и активизирует их для того, чтобы раскачать ситуацию внутри России. В связи с этим власти должны принять меры в целях недопущения подобных действий.

Ранее глава государства определил место России в глобальной экономике. Он подчеркнул, что страна является ее неотъемлемым участником.
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