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Первая ракетка России Дарья Касаткина переиграла американку и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Спорт
Первая ракетка России Дарья Касаткина переиграла американку и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина прошла в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции, призовой фонд которого составляет 49 млн евро.

В игре третьего круга первая ракетка России одержала уверенную победу над американской спортсменкой Пейтон Стирнс со счетом 6:0, 6:1. Противостояние на корте продлилось меньше часа, а именно 55 минут.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» россиянка сыграет с победительницей встречи между еще одной представительницей большого тенниса из РФ Анной Блинковой и Элиной Свитолиной с Украины.

На предыдущем этапе этого соревнования Касаткина обыграла чешку Маркету Вондроушову.

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