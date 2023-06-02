Пенсионеры ЯНАО посоревнуются в плавании и пулевой стрельбе в рамках XVII Спартакиады в Салехарде

Церемония открытия XVII Спартакиады пенсионеров состоялась 2 июня в Салехарде. Как передает «Север-пресс», в спортивных соревнованиях примут участие пять команд западных районов Ямало-Ненецкого автономного округа.
Турнир между пожилыми людьми будет длиться четыре дня. В первый день организаторы проведут состязание в плавании, дартсе и шахматах. Во второй – люди преклонного возраста будут соревноваться в пулевой стрельбе и настольном теннисе.
В третий заключительный день пройдет легкоатлетический кросс и комбинированная эстафета. Победителей объявят 4 июня на торжественной церемонии закрытия Спартакиады.
Следует отметить, что недавно аналогичное мероприятие провели в Ноябрьске. Там участвовали семь команд восточной части ЯНАО. Известно, что по итогам двух окружных этапов будет выявлен победитель, который в конце сентября представит свой регион на VIII Спартакиаде пенсионеров России в Санкт-Петербурге.