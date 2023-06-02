Украинские военные нанесли удар по морскому порту Бердянска Запорожской области

Вооруженные силы Украины ударили по городу Бердянск в Запорожской области. Об этом сообщили в Telegram-канале военно-гражданской администрации населенного пункта.
Атака была совершена в районе 12:00. Удару подверглась территория морского порта. В ВГА уточнили, что обстрел не привел к разрушениям и жертвам. Более подробную информацию о происшествии предоставят позже.
До этого украинские военнослужащие атаковали Бердянск 21 мая. Для этого применили крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Другие снаряды были перехвачены системой ПВО.