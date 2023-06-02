Синоптик Александр Колесов предсказал возвращение летней погоды в Петербург с 5 июня

Лето началось для петербуржцев с холодной погоды, но потепление ожидается уже со следующей недели. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
По его словам, 2 и 3 июня в Петербурге будут самыми холодными днями. Максимально воздух прогреется до +13 градусов. На территории Ленинградской области в ночные часы ожидаются заморозки.
Однако с понедельника, 5 июня, в город вернется тепло, обещает Колесов. Средняя дневная температура будет достигать 15—17 градусов тепла, и к концу первой декады месяца достигнет +20, пишет kp.ru.
Тем временем в Москве до 10 июня будет неустойчивая погода. Об этом сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.