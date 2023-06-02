Блинкен заявил о том, что Вашингтон не стремится к свержению власти в РФ и не является врагом для ее граждан

Вашингтон не является врагом для граждан России и не желает свержения Правительства РФ. Соответствующей информацией поделился госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
Об этом он заявил 2 июня, в пятницу. США не являются противником россиян, с уверенностью подчеркнул Блинкен в ходе своей речи в мэрии Хельсинки.
«У нас нет цели свергнуть правительство РФ, у нас никогда не было такой цели. Россияне должны сами решать, каким будет их будущее», — резюмировал госсекретарь.
Ранее стало известно, что свыше 60% сенаторов Соединенных Штатов одобрили инициативу о повышении лимита государственного долга страны.