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Блинкен заявил о том, что Вашингтон не стремится к свержению власти в РФ и не является врагом для ее граждан

Политика
Блинкен заявил о том, что Вашингтон не стремится к свержению власти в РФ и не является врагом для ее граждан

Вашингтон не является врагом для граждан России и не желает свержения Правительства РФ. Соответствующей информацией поделился госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Об этом он заявил 2 июня, в пятницу. США не являются противником россиян, с уверенностью подчеркнул Блинкен в ходе своей речи в мэрии Хельсинки.

«У нас нет цели свергнуть правительство РФ, у нас никогда не было такой цели. Россияне должны сами решать, каким будет их будущее», — резюмировал госсекретарь.

Ранее стало известно, что свыше 60% сенаторов Соединенных Штатов одобрили инициативу о повышении лимита государственного долга страны.
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