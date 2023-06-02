Политолог Мезюхо: Россия сегодня выступает лидером глобального антиколониального движения

Глава МИД России Сергей Лавров завершил свое турне по странам Африки. Как считает политолог Иван Мезюхо, сейчас Россия быстро переориентирует свою внешнюю политику на юг и восток после вынужденного разрыва с Западом.
В течение последнего года Лавров совершил четыре поездки по африканским странам. За это время он посетил Эфиопию, Уганду, Республику Конго, ЮАР, Эсватини, Анголу, Эритрею, Мали, Мавританию и Судан. В течение последнего турне глава МИД РФ посетил Кению, Бурунди, Мозамбик и ЮАР.
По мнению экспертов, такая активность российской дипломатии вполне понятна, учитывая стремительно растущее мировое значение Африки – в экономике, политике и в области дипломатических отношений. Самый бедный регион мира постепенно становится основным драйвером глобального роста, с которым приходится считаться другим державам. Торговые обороты РФ с африканскими государствами постоянно растут, а их голос звучит на международной арене все громче. Кроме того, Африка старается проводить независимую политику — в массе своей, она не присоединилась к «крестовому походу» Запада против Москвы и Пекина.
Также африканские политики крайне жестко высказываются в адрес руководства США, обвиняя Вашингтон в лицемерном подходе к оценкам разных конфликтов, а также вменяя ему в вину разжигание украинского кризиса. Кроме того, указали аналитики, ситуация обязывает: в июле в Петербурге пройдет саммит «Россия–Африка». А в августе в Йоханнесбурге состоится встреча лидеров БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, Южная Африка).
Контакты РФ и Африки развиваются в соответствии с новой Концепцией внешней политики, утвержденной 31 марта. В ней Черный континент рассматривается в качестве одного из альтернативных Западу центров силы. Собственно, на это и были нацелены два предыдущих, зимних турне Лаврова. Большую часть посещенных им стран относят к числу тех, кто с пониманием относится к нынешнему внешнеполитическому курсу РФ. А Эритрею и Мали и вовсе можно назвать «единомышленниками Москвы» в части оценки конфликта на Украине.
Как сообщил ФАН политолог, президент «Регионального института политических коммуникаций» Иван Мезюхо, Россия стремительно укрепляет свое влияние на Черном континенте.
«Я считаю, что посещение главой нашего МИДа африканского континента, происходящее уже на постоянной основе, полностью соответствует национальным интересам России. У России есть устойчивые экономические интересы в Африке — в том числе, в сфере сельского хозяйства, тяжелого машиностроения и военно-технического сотрудничества, — указал аналитик. — Кроме того, Москва сегодня выступает лидером глобального антиколониального движения. Думаю, что эта позиция импонирует многим лидерам Африки. Ведь многие страны на Черном континенте десятилетиями страдали, а некоторые и сегодня продолжают страдать от колониальной политики Запада».
Аналитик напомнил — США и их союзники сегодня оказывают колоссальное давление на страны Африки.
«Это выражается в «доверительных беседах» американских дипломатов с представителями этих стран в стенах ООН, а также в экономических мерах давления Запада на Африку. Думаю, что немалая часть африканских стран, многие из которых так же, как и Россия, обложены западными санкциями, не станет бояться угроз со стороны Америки, и активизируют сотрудничество с РФ», — указал Мезюхо.
Регулярные турне Сергея Лаврова в Африку — явный показатель того, что Россия активно переориентирует свою внешнюю политику на восток и юг.
«У нас уже давно поняли, что бессмысленно стучаться в двери Евросоюза, которую сами же европейцы захлопнули перед нашим носом. У нас появляются новые экономические и деловые партнеры в Африке и Азии. А европейцы рано или поздно сами же придут, и будут просить нас о возобновлении сотрудничества. А мы, в свою очередь, после переориентации своей экономики будем думать — насколько нам необходимо возобновлять взаимодействие с той новой Европой, которая наверняка сильно изменит свой облик под влиянием экономических санкций, введенных против РФ за последний год. В любом случае заручившись поддержкой «глобального Юга», мы будем говорить с европейцами совершенно с других, гораздо более сильных позиций», — заключил Иван Мезюхо.
Напомним, как заявил накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, анонсированное контрнаступление ВСУ может привести только к новым жертвам, причем в первую очередь — с украинской стороны. Политик заявил венгерским СМИ, что проведение крупных стратегических наступлений всегда оборачивается «кровавой бойней». Он отметил, что служил в армии всего полтора года, однако знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся. Орбан призвал «сделать все возможное», чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров, прежде чем ВСУ начнут контрнаступление. Ранее он говорил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте без прямого участия войск НАТО, а альянс не готов отправлять туда свои силы.