Политолог Мезюхо: Россия сегодня выступает лидером глобального антиколониального движения

Напомним, как заявил накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, анонсированное контрнаступление ВСУ может привести только к новым жертвам, причем в первую очередь — с украинской стороны. Политик заявил венгерским СМИ, что проведение крупных стратегических наступлений всегда оборачивается «кровавой бойней». Он отметил, что служил в армии всего полтора года, однако знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся. Орбан призвал «сделать все возможное», чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров, прежде чем ВСУ начнут контрнаступление. Ранее он говорил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте без прямого участия войск НАТО, а альянс не готов отправлять туда свои силы.