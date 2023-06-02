Жительница Казани с патологией конечностей занимается музыкой и живописью

У Вероники Лазаревой из Казани с рождения нет кистей и стоп, однако девушка не унывает: она рисует, занимается вокалом и играет на синтезаторе.
Первые годы жизни Вероника провела в детском доме. Но в возрасте семи лет Татьяна Лазарева✱, родная мать девочки, забрала ее домой. Воспоминания о тех временах до сих пор вызывают у женщины сложные чувства.
«Я не оправдываю себя. Да, виновата, написала отказную, оставила дочку в роддоме. Но за всей ее жизнью семь лет я периодически следила, наблюдала», — говорит она.
Домашняя рутина дается Веронике без труда: она помогает маме по дому, ухаживает за собой и даже за гостями самостоятельно, печатает на компьютерной клавиатуре.
«После участия в некоторых конкурсах обо мне стали писать газеты и показывать по телевидению. Когда люди проходят мимо, я слышу, что они говорят: «Ой, эта та девочка, которая поет», а не: «О, там какая-то девочка без рук, без ног». Это прикольно, вот так я и хотела: чтобы на меня смотрели не как на человека с инвалидностью, а по-другому, с другими мыслями», — признается Вероника.
Девушка не утратила оптимизм и веру в себя. Вероника отмечает, что ей комфортно в своем теле, она такой родилась.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами