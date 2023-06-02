МИД Азербайджана обвинил Эммануэля Макрона в искажении позиции стран на пятисторонней встрече в Кишиневе

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в искажении результатов пятисторонней встречи в Кишиневе. По словам чиновника, Париж демонстрирует такое поведение не впервые.
Гаджизаде подчеркнул, что по итогам беседы президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с участием руководителя Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца по традиции выступил глава Евросовета как организатор брюссельского формата. Одностороннее высказывание, с которым позже выступил французский лидер, искажает позицию сторон, не отражая ее, указал политик.
Такое поведение Франции, демонстрирующееся не впервые, не вносит позитивный вклад в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, «мир и стабильность в регионе» в целом, убежден пресс-секретарь азербайджанского МИД. Напомним, что Макрон по итогам саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе заявил о необходимости соблюдения интересов Армении и Азербайджана, безопасности населения и уважения прав национальных меньшинств при урегулирование отношений между странами.