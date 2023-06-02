Агроном из Новосибирска Людмила Шубина сообщила, как сохранить урожай в сильную жару

Синоптики прогнозируют в начале лета в Новосибирской области до 37 градусов тепла. Такая жаркая погода способна погубить урожай. О том, как сберечь дачный урожай в аномальную жару, рассказала агроном Людмила Шубина.
Как пишет сетевое издание Om1.ru, двери и окна теплиц следует открывать на ночь. Растения нужно рыхлить по утрам, а поздним вечером устраивать им обильную поливку, заявила эксперт.
Так, если в субботу вечером имела место обильная поливка, то в воскресенье надо произвести рыхление почвы и мульчирование. Рыхление равнозначно сухому поливу, добавила агроном.
По словам Шубиной, цветущим яблоням, грушам и сливам необходимо получать не меньше 10 ведер воды в день. Удобрять растения можно куриным пометом, настоем компоста или мочевиной. Поливать и мульчировать нужно все грядки, а капусту от солнца желательно прятать под газетой или под листом лопуха, поделилась специалист.