Агроном из Новосибирска Людмила Шубина сообщила, как сохранить урожай в сильную жару

По словам Шубиной, цветущим яблоням, грушам и сливам необходимо получать не меньше 10 ведер воды в день. Удобрять растения можно куриным пометом, настоем компоста или мочевиной. Поливать и мульчировать нужно все грядки, а капусту от солнца желательно прятать под газетой или под листом лопуха, поделилась специалист.