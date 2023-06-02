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Певец Филипп Киркоров рассказал о стремлении сына Мартина к миру моды

Шоу-бизнес
Певец Филипп Киркоров рассказал о стремлении сына Мартина к миру моды

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал поклонникам о стремлении сына Мартина к высокому миру моды. Певец оценил работы ребенка.

На странице в социальной сети исполнитель опубликовал ролик, в котором показал подготовку Мартина к выпуску коллекции одежды. Киркоров решил дать возможность сыну реализовать потенциал дизайнера и договорился с Домом моды Аники Керимовой о разработке моделей по эскизам ребенка.

Показ должен пройти в конце июня. Певец подчеркнул, что мероприятие будет приурочено к 11-летию сына. Народный артист высоко оценил рисунки Мартина, он назвал рисунки «произведениями искусства».

Ранее Киркоров вступил в конфликт с комиком Азаматом Мусагалиевым. Они обменялись колкостями на сцене программы «Концерты».
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