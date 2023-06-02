Певец Филипп Киркоров рассказал о стремлении сына Мартина к миру моды

На странице в социальной сети исполнитель опубликовал ролик, в котором показал подготовку Мартина к выпуску коллекции одежды. Киркоров решил дать возможность сыну реализовать потенциал дизайнера и договорился с Домом моды Аники Керимовой о разработке моделей по эскизам ребенка.