Певец Филипп Киркоров рассказал о стремлении сына Мартина к миру моды

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал поклонникам о стремлении сына Мартина к высокому миру моды. Певец оценил работы ребенка.
На странице в социальной сети исполнитель опубликовал ролик, в котором показал подготовку Мартина к выпуску коллекции одежды. Киркоров решил дать возможность сыну реализовать потенциал дизайнера и договорился с Домом моды Аники Керимовой о разработке моделей по эскизам ребенка.
Показ должен пройти в конце июня. Певец подчеркнул, что мероприятие будет приурочено к 11-летию сына. Народный артист высоко оценил рисунки Мартина, он назвал рисунки «произведениями искусства».
Ранее Киркоров вступил в конфликт с комиком Азаматом Мусагалиевым. Они обменялись колкостями на сцене программы «Концерты».