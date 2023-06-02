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Медведев прокомментировал заверения компании Apple об отсутствии контактов со спецслужбами США

Политика
Медведев прокомментировал заверения компании Apple об отсутствии контактов со спецслужбами США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев скептически относится к словам представителей компании Apple в том, что iPhone не используется спецслужбами США в интересах американского государства.

По словам Медведева, если компания уверяет, что не сотрудничает с разведсообществом, это может означать две вещи. Первый вариант – представители такой организации «беззастенчиво врут», второй – компания собралась закрыться.

«Чудес не бывает», – подчеркнул Медведев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал использование смартфонов Apple на госслужбе неприемлемым. При этом он заявил, что подобными гаджетами можно пользоваться в личных целях.
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