Медведев прокомментировал заверения компании Apple об отсутствии контактов со спецслужбами США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев скептически относится к словам представителей компании Apple в том, что iPhone не используется спецслужбами США в интересах американского государства.
По словам Медведева, если компания уверяет, что не сотрудничает с разведсообществом, это может означать две вещи. Первый вариант – представители такой организации «беззастенчиво врут», второй – компания собралась закрыться.
«Чудес не бывает», – подчеркнул Медведев.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал использование смартфонов Apple на госслужбе неприемлемым. При этом он заявил, что подобными гаджетами можно пользоваться в личных целях.