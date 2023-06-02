Власти Вологодской области сняли запрет на ловлю рыбы в Рыбинском водохранилище

Госинспекция по маломерным судам МЧС России (ГИМС) по Вологодской области объявила о завершении периода нереста рыб.
Как пояснили в региональном ГИМС, действовавший с 15 апреля по 1 июня в связи с нерестом рыб запрет на рыбалку в Рыбинском водохранилище отменяется. При этом некоторые ограничения остаются. Так, до 5 июня нельзя рыбачить вокруг Раменских островов и на реке Кондаше, сообщает cher-poisk.ru.
Также с 25 апреля по 5 июня запрещается оставлять себе пойманных в Рыбинском водохранилище судаков, лещей, щук и жерехов. Этих представителей биофауны следует отпускать обратно в естественную среду обитания.