Власти Вологодской области сняли запрет на ловлю рыбы в Рыбинском водохранилище

Как пояснили в региональном ГИМС, действовавший с 15 апреля по 1 июня в связи с нерестом рыб запрет на рыбалку в Рыбинском водохранилище отменяется. При этом некоторые ограничения остаются. Так, до 5 июня нельзя рыбачить вокруг Раменских островов и на реке Кондаше, сообщает cher-poisk.ru.