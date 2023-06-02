Выставка к 190-летию романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» откроется в Торжке 8 июня

Выставка, приуроченная к 190-летнему юбилею полного издания романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин», откроется 8 июня в городе Торжок Тверской области, сообщает газета «Культура».
Историческая «Гостиница Пожарских» станет площадкой для этой музейно-литературной экспозиции. Тут выставят на обозрение посетителей первые поглавные издания «Онегина», включая самые ценные экземпляры в бумажных переплетах, в каких роман вышел из типографии.
Примечательно, что переплеты отдельных глав владельцы заказывали индивидуально — на свой вкус. Рукопись поэта, воспроизведенная на бумаге XIX века, тоже будет среди экспонатов.
На выставке также представят картины, акварели, гравюры и литографии с пейзажами Российской империи первой трети XIX века, а также эскизы костюмов и декораций к театральным постановкам «Евгения Онегина».
Экспозиция будет работать все лето и закроется 31 августа.