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Юрист Мария Ярмуш согласилась с предложением запретить лицам с двойным гражданством спонсировать партии

Общество
Юрист Мария Ярмуш согласилась с предложением запретить лицам с двойным гражданством спонсировать партии

В России увеличилось число случаев влияния на внутреннюю политику страны со стороны зарубежных организаций и иностранцев. Такое мнение выразила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT.

По мнению эксперта, инициатива директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова запретить жителям с двойным гражданством финансировать деятельность российских партий является разумной.

«Либо отказываетесь от второго гражданства и оставляйте только российское, либо переставайте влиять на политическую ситуацию в России», — подчеркнула специалист.

Ярмуш считает, что подобное участие людей со множественным гражданством не только может вызвать «ненависть, разногласия, вражду между членами российского общества», но и «может быть вмешательством в том числе и в выборы».
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