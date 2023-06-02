Юрист Мария Ярмуш согласилась с предложением запретить лицам с двойным гражданством спонсировать партии

В России увеличилось число случаев влияния на внутреннюю политику страны со стороны зарубежных организаций и иностранцев. Такое мнение выразила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT.
По мнению эксперта, инициатива директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова запретить жителям с двойным гражданством финансировать деятельность российских партий является разумной.
«Либо отказываетесь от второго гражданства и оставляйте только российское, либо переставайте влиять на политическую ситуацию в России», — подчеркнула специалист.
Ярмуш считает, что подобное участие людей со множественным гражданством не только может вызвать «ненависть, разногласия, вражду между членами российского общества», но и «может быть вмешательством в том числе и в выборы».