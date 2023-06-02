Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не является врагом Москве

Ранее госсекретарь на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции заявил о планах США ввести новые ограничительные меры против России. Они будут направлены против «российской дезинформации» в Сети и ужесточение надзора за экспортом технологий беспилотных полетов.