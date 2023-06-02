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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не является врагом Москве

Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не является врагом Москве

Соединенные Штаты Америки не являются врагами Российской Федерации. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам американского госслужащего, Вашингтон поддерживает стабильное сотрудничество с Москвой на протяжении 30 лет. Кроме того, процветающая и безопасная Российская Федерация отвечает интересам Белого дома, отметил Блинкен.

Ранее госсекретарь на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции заявил о планах США ввести новые ограничительные меры против России. Они будут направлены против «российской дезинформации» в Сети и ужесточение надзора за экспортом технологий беспилотных полетов.
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