Опускаются на дно: Петербург стремительно люмпенизируется под гнетом нищеты

Читатель ФАН из Приморского района часто замечает, как по вечерам вполне прилично одетые люди, и по виду отнюдь не страдающие алкогольной зависимостью, капаются в урнах в поисках алюминиевых банок. Их затем сдают и выручают хоть какую-то копейку.