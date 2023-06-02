Опускаются на дно: Петербург стремительно люмпенизируется под гнетом нищеты

Средняя зарплата в Петербурге составляет 75 960 рублей — таковы официальные данные на 1 июня 2023 года. Однако горожане не верят этим цифрам.
Такую зарплату не каждый руководитель получает, не говоря уже о рядовых работниках, пусть и с изрядной квалификацией. Многие (да, пожалуй, большинство петербуржцев) о такой сумме могут только мечтать.
Между тем, в городе заметно прибавилось число тех, кого можно отнести к категории люмпен-пролетариата и попросту нищих.
Читатель ФАН из Приморского района часто замечает, как по вечерам вполне прилично одетые люди, и по виду отнюдь не страдающие алкогольной зависимостью, капаются в урнах в поисках алюминиевых банок. Их затем сдают и выручают хоть какую-то копейку.
Причем занимаются этим даже не пенсионеры, а люди вполне трудоспособного возраста 45-50 лет. Известно, что этой категории устроиться на работу трудно, фактически невозможно. Разве что каким-нибудь вахтером с крохотной зарплатой.
Вот и выживают, как могут. Но это еще полбеды. Многие от безысходности действительно ищут утешения в объятиях зеленого змия. И как-то заметнее в спальных районах стало тех, кого принято называть бомжами.
Возможно, эти люди реально лишились жилья вследствие безработицы и губительных пристрастий. А быть может, им — деградировавшим — просто стал по душе такой уличный образ жизни в алкогольном угаре.
Между тем, городские власти ничего не делают в плане оздоровления социального климата и экономики. Петербуржцы констатируют: с каждым годом становится все хуже и хуже.
Ранее читатель ФАН из Невского района поделился своими наблюдениями по поводу массовой алкоголизации Северной столицы.