Блогер Манукян об исках Слепакова, Галкина и Варламова: Минюст свое дело знает — суд всех этих деятелей ожидаемо послал

Артистам Максиму Галкину✱, Семену Слепакову✱ и урбанисту Илье Варламову✱ суд отказал в снятии статуса иноагентов. Все они были признаны иноганетами в РФ за свои антироссийские высказывания и критику СВО.
Как выразился в разговоре с корреспондентом ФАН блогер и журналист Вадим Манукян, Минюст знает свое дело и не зря «всем сестрам по серьгам» раздали — за свои высказывания и «постики в соцсетях» надо отвечать.
При этом он отметил интересный момент. Если сразу после получения статуса иноагента эти деятели гордились своим званием, то сейчас почему-то скисли и пытаются вернуть себе доброе имя. Манукян предположил, что дело в последствиях, вполне возможно, и финансовых, в том числе.
«Я не знаю, на что рассчитывали иноагенты, но я ни на секунду не сомневался, что суд пошлет всех этих «галкиных» с их исковыми заявлениями, как бы это сказать поприличнее, ну в общем, очень далеко. Минюст свое дело знает четко и наверняка имел все основания этим деятелям присвоить их текущий статус. Странно, что по началу иноагенты рассказывали, как они горды получить это «звание», а потом вдруг почему-то скисли. Видимо поняли, какой шлейф за собой тянет статус иноагента. В общем, всем сестрам по серьгам. Захотели, чтобы их в очередной раз отбрили в суде — получили искомый результат», — резюмировал он.
Иск Ильи Варламова был отклонен из-за распространений материалов СМИ-иноагентов, а также за негативные высказывания об СВО и донаты из-за рубежа. Максим Галкин, в свою очередь, не единожды отличился антироссийскими высказываниями на своих концертах, поэтому его иск тоже не был принят. А решение по Семену Слепакову было принято на основе его постов в соцсетях и иностранного финансирования.
Ранее на сайте Коммерческого суда Парижа заметили отсутствие документов певицы Земфиры✱ (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Журналисты обратили внимание, что они исчезли после того, как в СМИ появились сведения о французском гражданстве певицы. В Telelgram-канале Shot сообщали, что при регистрации компании во Франции артистка указывала себя француженкой в необходимых документах. Журналисты заподозрили, что она все же получила паспорт государства, однако почему-то это опровергает.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами