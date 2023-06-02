Блогер Манукян об исках Слепакова, Галкина и Варламова: Минюст свое дело знает — суд всех этих деятелей ожидаемо послал

Иск Ильи Варламова был отклонен из-за распространений материалов СМИ-иноагентов, а также за негативные высказывания об СВО и донаты из-за рубежа. Максим Галкин, в свою очередь, не единожды отличился антироссийскими высказываниями на своих концертах, поэтому его иск тоже не был принят. А решение по Семену Слепакову было принято на основе его постов в соцсетях и иностранного финансирования.