Девять человек погибли в результате столкновений на улицах Сенегала

Министр внутренних дел республики Антуан Диом в телевизионном обращении к гражданам заявил об ограничении работы некоторых социальных сетей и мобильных приложений с целью предотвращения разжигания ненависти и распространения призывов к протестам. По его мнению, этот шаг поможет урегулировать напряженность среди населения.