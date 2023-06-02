Девять человек погибли в результате столкновений на улицах Сенегала

Дакар, 2 июня. Около десяти человек погибли в результате беспорядков в Сенегале после вынесения приговора оппозиционеру Усману Сонко.
Министр внутренних дел республики Антуан Диом в телевизионном обращении к гражданам заявил об ограничении работы некоторых социальных сетей и мобильных приложений с целью предотвращения разжигания ненависти и распространения призывов к протестам. По его мнению, этот шаг поможет урегулировать напряженность среди населения.
Накануне улицы африканской республики охватили беспорядки после оглашения меры наказания политику Усману Сонко. По делу о развращении молодежи его приговорили к двум годам тюремного заключения. Сторонники оппозиционера вышли на митинги, которые закончились столкновениями с полицией и применением слезоточивого газа.
В феврале 2024 года в Сенегале состоятся очередные президентские выборы, на которые собирался баллотироваться оппозиционный лидер. Однако избирательное законодательство страны ставит под угрозу возможность участия в них политического деятеля.