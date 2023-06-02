Жительница Брянской области незаконно получила 83 000 рублей чернобыльских выплат

Как пишет интернет-издание «Брянские новости», по результатам проверки, в 2019 году мать малолетнего ребенка зарегистрировала себя и сына в доме, расположенном в зоне отселения на территории нп. Ширяевка. При этом дама по указанному адресу никогда не проживала, в то же время, согласно закону «О соцзащите граждан, которые подверглись воздействию радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС» аферистка получала ежемесячное пособие и в общей сумме успела присвоить свыше 83 000 рублей.