Адекватные политики в Европе понимают все опасность украинского кризиса и опасаются втягивания в конфликт ЕС. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил политический аналитик Иван Аркатов.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth сообщил, что контрнаступление ВСУ необходимо предотвратить еще до его начала.
«Я думаю, что надо сделать все, чтобы еще до начала украинского контрнаступления убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров, иначе мы потеряем множество человеческих жизней», — отметил политик.
Орбан уверен, что украинская армия понесет серьезнейшие потери в личном составе.
«У нападающих бывает в три раза больше потерь, чем у обороняющихся. И для страны, население которой составляет лишь часть населения противоборствующей страны, при таких обстоятельствах начинать большую стратегию — это кровавая баня», — добавил венгерский премьер.
В минувшую среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с резкой критикой в адрес руководителей отдельных стран ЕС, призывающих к прекращению огня на Украине. Она уверена, что «дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения».
«По мнению Орбана, может усложниться сама экономическая ситуация в Евросоюзе. Он понимает, что украинский режим это — сумасшедшие люди и террористы, а с другой стороны, он понимает, что за ним стоят американцы, которым в реальности наплевать на то, что происходит на Украине, плевать, что будут серьезные потери», — считает Аркатов.
Собеседник ФАН добавил, что киевский режим будет устраивать различные провокации, которые никак реально не будут влиять на военные действия напрямую, но будут создавать серьезные информационные последствия, которые попортят жизнь, в том числе и Евросоюзу.
«Политик осознает, что поражение со стороны Украины может привести к определенной эскалации, подключив к этому европейский страны. А это приведет к еще большим столкновениям, в том числе с втягиванием уже для самых стран НАТО», — заключил эксперт.
Ранее лидер Венгрии заявил, что его страна никогда не вступит в вооруженное противостояние против России. Также Будапешт не позволит втянуть себя в конфликт РФ и Украины, добавил политик.