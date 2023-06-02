Курс на развитие: чего ожидать от внешней политики Турции после переизбрания Эрдогана

В-третьих, победа Эрдогана, вероятно, приведет к дальнейшему улучшению отношений с Европой. Турция является членом НАТО с 1952 года, но в последние годы ее контакты с Европейским союзом были напряженными. Отчасти это связано с обвинениями со стороны стран ЕС в том, что в республике нарушаются права человека. Однако выбор граждан дает легитимность руководителю Турции еще на пять лет, с чем Западу придется смириться и искать возможности диалога.