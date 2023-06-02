Курс на развитие: чего ожидать от внешней политики Турции после переизбрания Эрдогана

Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах укрепила позиции как самого турецкого лидера, так и страны в глазах многих государств, в том числе недоброжелателей Турции.
В том, какие отношения сложатся у республики с международными партнерами, что способствует «дружбе» Москвы и Анкары и что мешает контактам Штатов и Турции, разбирался автор Telegram-канала «Мост через Босфор».
Стабильность в нестабильном регионе
Переизбрание Эрдогана пришлось на период большой неопределенности в мире. Результаты выборов являются признаком стабильности и силы Турции в нестабильном регионе Ближнего Востока. Президентство турецкого лидера имеет несколько последствий для внешней политики страны.
Во-первых, это позволит Эрдогану продолжить играть более активную роль в региональных конфликтах. Он был ярым критиком сирийского режима и поддерживал антиасадовские группировки в беспорядках в САР. Также политик являлся ключевым игроком в ситуации в Ливии и в Нагорно-Карабахском конфликте. Однако, например, в вопросе с Дамаском у Анкары изменились планы, и в скором времени мы сможем наблюдать нормализацию двусторонних отношений.
Во-вторых, победа Эрдогана, вероятно, приведет к дальнейшему улучшению отношений Турции с Россией. Анкара старается поддерживать хорошие связи как с РФ, так и с Соединенными Штатами, но в последние годы ее контакты с Москвой значительно укрепились. Отчасти это связано с сотрудничеством в Сирии и усилиями по посредничеству между Украиной и Россией. Победа Эрдогана, возможно, также приведет к дальнейшему партнерству по региональным вопросам.
Впрочем, это может спровоцировать и усиление напряженности в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами, поскольку две страны расходятся во мнениях по ряду вопросов, включая покупку российских ЗРК С-400 и поддержку сирийских курдов со стороны Вашингтона.
В-третьих, победа Эрдогана, вероятно, приведет к дальнейшему улучшению отношений с Европой. Турция является членом НАТО с 1952 года, но в последние годы ее контакты с Европейским союзом были напряженными. Отчасти это связано с обвинениями со стороны стран ЕС в том, что в республике нарушаются права человека. Однако выбор граждан дает легитимность руководителю Турции еще на пять лет, с чем Западу придется смириться и искать возможности диалога.
Россия
Совместные проекты и экономические связи могут способствовать предотвращению конфронтации между странами, однако гарантом хороших отношений Москвы и Анкары в первую очередь являются тесные связи, теплые взаимоотношения и личные контакты Владимира Путина и Эрдогана. Можно перечислить следующие точки соприкосновения:
1. Экономические связи: Турция удовлетворяет большую часть своих энергетических потребностей за счет России — в частности, она получает от РФ почти 50% природного газа. Анкара же поставляет большое количество продукции, в том числе овощи и фрукты;
2. Геополитические и стратегические отношения: Турция и Россия являются влиятельными участниками ряда региональных вопросов;
3. Политика баланса: Турция старается сохранить равновесие между Востоком и Западом и поэтому хочет поддерживать хорошие связи с Россией и сохраняет нейтралитет в вопросе Украины. Это особенно важно с учетом сложных отношений Турции с НАТО и США;
4. Региональная безопасность: Анкара признает влияние России на региональную безопасность и поэтому стремится поддерживать тесные связи с Москвой. Это требует сотрудничества с РФ, особенно по таким чувствительным вопросам, как Сирия и Карабах.
Турция стремится не портить связи с Россией. Однако партнерство может быть сложным и временами напряженным из-за региональных интересов и целей обеих стран.
Также стоит учесть следующие совместные проекты между Турцией и Россией, которые охватывают широкий спектр областей от энергетики до обороны и туризма:
1. АЭС "Аккую";
2. Газопровод «Голубой поток»;
3. Газопровод «Турецкий поток»;
4. Планы по созданию газового узла в Турции;
5. С-400;
6. Более 7 млн туристов из России посещают Турцию каждый год;
7. Турция и Россия активно торгуют между собой. Товарооборот в 2022 году превысил 50 миллиардов долларов.
США
Будущее отношений Турции и США остается неясным. Штаты критикуют администрацию Эрдогана, обвиняя последнего в авторитарности, несоблюдении прав человека и в сближении с Москвой.
Президент США Джо Байден избегает общения с турецким лидером и до сих пор ни разу не приглашал его в Белый дом. Глава Госдепа Энтони Блинкен назвал Турцию «так называемым союзником» и сказал, что Анкара «не действует как партнер по НАТО». Конгресс США тем временем не разрешает продажу республике истребителей пятого поколения F-35 и F-16, блокируя сделку и объясняя это неблагонадежностью турецких властей из-за приобретения в 2019 С-400.
Ключевой проблемой между странами также является тот факт, что США поддерживают курдских сепаратистов в Сирии, которых Турция считает членами «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и угрозой для ее национальной безопасности.
Тем не менее Вашингтон не хочет терять связь с Турцией, так как она несет стратегическую важность из-за ее расположения, а также из страха, что это еще больше сблизит Анкару с Москвой и Пекином. Учитывая то, что планы Запада по смене власти в Турции провалились, вероятнее всего, Вашингтон попытается наладить отношения с Эрдоганом.
Арабский мир
Эксперты считают, что переизбрание Эрдогана будет способствовать дальнейшему развитию турецко-арабских связей. Партнерство между Турцией и странами Персидского залива будет сосредоточено на инвестициях, сотрудничестве в военной и оборонной сферах, туризме и энергетике. Турецкая экономика требует установления хороших контактов, в частности, с большим количеством мусульманских государств. Анкара будет двигаться к более теплым отношениям со странами залива и Египтом, учитывая общие экономические интересы.
Главная причина кроется в том, что Турция столкнулась с экономическими проблемами, и ей необходимо нарастить инвестиции, а также увеличить торговлю со своими соседями.
Налаживать с ними контакты республика начала в 2022 году, подписав ряд соглашений с Объединенными Арабскими Эмиратами о торговле, инвестициях и безопасности. Позже Турция договорилась с Саудовской Аравией. Главное условие арабских государств заключалось в отказе Анкары от поддержки террористической организации «Братья-мусульмане»✱ (запрещена в РФ).
Вот некоторые из преимуществ улучшения отношений Турции с арабским миром:
1. Рост торговли и инвестиций: Турция имеет большую и растущую экономику, а арабский мир является основным рынком сбыта турецких товаров и услуг. Улучшение отношений между Турцией и государствами региона приведет к увеличению торговли и инвестиций между двумя регионами;
2. Противодействие влиянию Ирана: Иран является крупной региональной державой и увеличивает присутствие на Ближнем Востоке. Турция и арабский мир разделяют общую озабоченность по поводу растущего господства республики, и они могут работать вместе, чтобы противостоять целям Тегерана в регионе;
3. Поиск решения сирийского вопроса: война в Сирии была основным источником нестабильности на Ближнем Востоке. Турция и арабский мир могут работать вместе, чтобы урегулировать конфликт, и это поможет улучшить стабильность в регионе.
Тюркоязычные государства
Еще одно направление, в котором Турция будет активно развивать свои отношения — это Организация тюркских государств (ОТГ). Республика стояла у истоков ОТГ, которая была основана как «Тюркский совет» в 2009 году с целью развития сотрудничества в ряде областей, включая экономику, культуру, образование и безопасность. Государствами-членами ОТГ являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан, наблюдателями — Венгрия и Туркменистан.
Турция будет продвигать свое сотрудничество со странами ОТГ по следующим областям:
1. Экономика: ОТГ работает над продвижением торговли и инвестиций между государствами-членами, а также развитием совместных экономических проектов, таких как Транскаспийский газопровод;
2. Культура: страны организации работают над продвижением культурного сотрудничества между государствами-членами. ОТГ выступает за сохранение и продвижение тюркской культуры и наследия;
3. Образование: Турция учредила ряд образовательных инициатив, таких как комиссия единого алфавита, университеты и языковые курсы и культурные центры;
4. Безопасность: организация разработала ряд инициатив и стратегий по обеспечению безопасности.
Итого
После основания Турецкой Республики был выбран путь вестернизации и установления тесных отношений с европейскими странами. Это было связано с отсутствием у Анкары мощи в экономическом и военном отношении. Однако партнерство Турции с Западом в последние годы было напряженным, поскольку республика стала более независимой в своей внешней политике. Запад обвинил турецкое руководство в «смещении вектора» и предпринял враждебные действия против него, поддержав террористические организации и поощрив попытку государственного переворота в 2016 году. Эта политика заставила Анкару усомниться в целесообразности партнерства с Западом в области безопасности.
Турция стала активнее искать альтернативные пути и стратегии для обеспечения своей стабильности и экономического благополучия. Это привело к углублению взаимодействия с другими региональными державами, включая Россию, Китай, а также страны Ближнего Востока. Выбор Анкары в пользу «многополярности» не только демонстрирует ее стремление к усилению своего регионального влияния, но и желание расширить политические и экономические связи за пределами Запада.
Однако нельзя утверждать, что Турция полностью отвернулась от заокеанских партнеров. Она старается уравновесить отношения с различными глобальными игроками и самое главное — продолжает быть членом НАТО.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация