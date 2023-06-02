В Китае признались, что не ждут мгновенного урегулирования украинского кризиса

Спецпредставитель подчеркнул, что урегулировать украинский кризис помогут только усилия всех участников конфликта. Кроме того, он добавил, что КНР «усилит диалог и коммуникацию со всеми вовлеченными сторонами, чтобы достичь взаимопонимания».