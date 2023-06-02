В Китае признались, что не ждут мгновенного урегулирования украинского кризиса

Власти КНР не ждут быстрого урегулирования конфликта России и Украины. Об этом во время пресс-конференции заявил спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй.
Представитель Пекина отметил, что целью его поездки в западные страны было не достижение быстрых результатов. Ли Хуэй сказал, что он хотел услышать позиции разных сторон и донести мнение правительства Китая.
Спецпредставитель подчеркнул, что урегулировать украинский кризис помогут только усилия всех участников конфликта. Кроме того, он добавил, что КНР «усилит диалог и коммуникацию со всеми вовлеченными сторонами, чтобы достичь взаимопонимания».
Ранее Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд озвучил позицию Эр-Рияда по урегулированию украинского кризиса. По его словам, королевство поддержит любые усилия, направленные на поиск мирного политического решения конфликта.