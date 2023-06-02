Два теплохода «Дельта» и «Роман Ругин» столкнулись на ямальской реке Полуй

Лайнер «Дельта» между судном технического флота «Иртышский-504» и пассажирским причалом АО «Северречфлот» совершил навал на теплоход «Роман Ругин». Как передает «Север-пресс», среди людей пострадавших нет.
Инцидент произошел 1 июня на 6,8 километре реки Полуй около города Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате столкновения у первого судна вылетели два стекла, а также появилась вмятина на стойке, у «Дельты» – видимых повреждений обнаружено не было. Новоуренгойская транспортная прокуратура в настоящий момент выясняет причины и все обстоятельства произошедшего.
Установлено, что последствия происшествия не причинили вред окружающей среде. После прокурорской проверки будет оценено соблюдение законодательства о безопасности судоходства.