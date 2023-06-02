Погибшего в ходе СВО бойца ЧВК «Вагнер» из Ирака похоронили на родине

Уроженца Ирака Витвита Аббаса Абахтара Джавада, который вступил в ряды ЧВК «Вагнер» и погиб, отстаивая интересы России в ходе СВО, похоронили на родине.
Бойца посмертно удостоили государственной медали «За Отвагу» и присвоили внутренние награды «оркестра».
На церемонии прощания, которая прошла в Москве 30 мая, присутствовали боевые товарищи погибшего, а также представители ЧВК «Вагнер». Отцу героя, приехавшему, чтобы забрать тело сына, передали все трофеи, а также грамоту от главы Луганской Народной Республики.
«Мой сын всегда любил Россию. Любил и отстаивал свободу. Он всегда чувствовал, что Россия — это его вторая Родина, и приехал сюда, а через какое-то время сообщил мне, что ему хочется остаться. Я испытываю чувство гордости. Надеюсь, что кровь, пролитая им ради защиты мирных граждан, поможет покончить с несправедливостью и однополярным миром», — сказал отец Джавада.
Боец ЧВК «Вагнер» совсем немного не дожил до освобождения Артемовска: он был ранен во время штурма и доставлен в госпиталь с многочисленными минно-взрывными травмами. Врачи делали все, что было в их силах, однако спасти уроженца Ирака не удалось.