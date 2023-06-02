Погибшего в ходе СВО бойца ЧВК «Вагнер» из Ирака похоронили на родине

Боец ЧВК «Вагнер» совсем немного не дожил до освобождения Артемовска: он был ранен во время штурма и доставлен в госпиталь с многочисленными минно-взрывными травмами. Врачи делали все, что было в их силах, однако спасти уроженца Ирака не удалось.