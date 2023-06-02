Глава Минкульта РФ Любимова обсудила с композитором Зацепиным его новые постановки и концертные программы

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова встретилась с известным отечественным композитором Александром Зацепиным и поговорила с ним о его дальнейших творческих планах, информируют обозреватели газеты «Культура».
Женщина-министр рассказала, что она обсудила с народным артистом России его новые постановки и концертные программы, в основу которых легли произведения автора и музыка другого популярного сочинителя музыки Геннадия Гладкова.
«Обсудили с Александром Зацепиным площадки для новых премьер и распространение нотных сборников произведений самого композитора, а также Геннадия Гладкова и Эдуарда Артемьева», — поделилась деталями встречи глава Минкульта РФ.
Ольга Любимова рассказала о планах Зацепина издать собрание своих самых известных композиций в переложении для скрипки. При этом она уверена, что подобная коллекция будет полезной ученикам российских музыкальных школ.