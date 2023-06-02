Губернатор Курской области Роман Старовойт выехал на место атаки беспилотников ВСУ

Глава Курской области Роман Старовойт отправился на место атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Он сообщил об этом 2 июня в своем Telegarm-канале.
Губернатору донесли информацию о повреждениях объектов мэр города Игорь Куцак и его заместитель Алексей Дедов. Они уточнили, что из-за действий украинских беспилотников повредился подъезд дома, а также лопнул стеклопакет стоматологии.
Ранее губернатор в Telegram-канале перечислил последствия ночной атаки БПЛА. Он заверил, что граждане получат помощь после оценки причиненного ущерба.