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Губернатор Курской области Роман Старовойт выехал на место атаки беспилотников ВСУ

Происшествия
Губернатор Курской области Роман Старовойт выехал на место атаки беспилотников ВСУ

Глава Курской области Роман Старовойт отправился на место атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Он сообщил об этом 2 июня в своем Telegarm-канале.

Губернатору донесли информацию о повреждениях объектов мэр города Игорь Куцак и его заместитель Алексей Дедов. Они уточнили, что из-за действий украинских беспилотников повредился подъезд дома, а также лопнул стеклопакет стоматологии.

Ранее губернатор в Telegram-канале перечислил последствия ночной атаки БПЛА. Он заверил, что граждане получат помощь после оценки причиненного ущерба.
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