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Перевозившую наркотики внутри карасей пенсионерку-рецидивистку задержали на трассе Екатеринбург – Тюмень

Происшествия
Перевозившую наркотики внутри карасей пенсионерку-рецидивистку задержали на трассе Екатеринбург – Тюмень

Пожилая женщина перевозила запрещенные вещества в рыбе, которая лежала в коробках в багажнике автомобиля. Правоохранители поймали контрабандистку на трассе в Тюменской области.

По данным пресс-службы регионального МВД, полицейские остановили женщину на 317-м километре трассы и попросили показать содержимое багажника. Там правоохранители обнаружили коробку с карасями, внутри которых был 41 сверток с веществами общей массой 800 грамм.

Пенсионерка признала вину и рассказала, что везла партию в Тюмень на продажу. Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном хранении и продаже наркотиков. Отмечается, что контрабандистка ранее была судима по аналогичной статье.

Ранее транспортная полиция задержала мужчину по подозрению в перевозке наркотиков в поезде. Он в качестве пассажира вез в двух чемоданах 25 кг запрещенных веществ.
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