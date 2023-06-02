Памятник Бабе Яге предложили поставить во Владивостоке

Бабу Ягу решили увековечить в главном городе Приморского края. Одна из местных компаний предложила установить скульптуру этого сказочного персонажа. Об этом проинформировали в пресс-службе администрации Владивостока.
Как пишет ИА PrimaMedia, власти краевой столицы призвали горожан решить самостоятельно, в какой из городских локаций следует установить новый необычный арт-объект.
Опрос по данной инициативе будет проходить до 13 июня на портале Госуслуги «Общественное голосование». Выбирать нужно из четырех предложенных вариантов. Скульптуру предлагают установить на пешеходной части улицы Светланской, 15, либо в районе пешеходной зоны улицы Адмирала Фокина, или около сквера Театральный, где предложены для рассмотрения сразу две локации.