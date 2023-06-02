Памятник Бабе Яге предложили поставить во Владивостоке

Опрос по данной инициативе будет проходить до 13 июня на портале Госуслуги «Общественное голосование». Выбирать нужно из четырех предложенных вариантов. Скульптуру предлагают установить на пешеходной части улицы Светланской, 15, либо в районе пешеходной зоны улицы Адмирала Фокина, или около сквера Театральный, где предложены для рассмотрения сразу две локации.