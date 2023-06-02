Восточноафриканское сообщество продлило срок пребывания войск в ДРК до сентября 2023 года

Киншаса, 2 июня. Лидеры стран-участниц Восточноафриканского сообщества (ВАС) приняли решение о продлении срока пребывания региональных сил в ДРК до сентября 2023 года.
Пролонгация мандата на подавление террористической угрозы связана с ухудшением безопасности на востоке ДРК, где орудует группировка «Движение 23 марта» (М23). Главы государств, входящих в альянс, вынесли постановление в ходе саммита ВАС в Бурунди и выразили готовность использовать все имеющиеся инструменты для деэскалации конфликта.
В рамках форума участники ВАС отметили достигнутые успехи в усилиях по восстановлению мира в регионе, однако подчеркнули, что окончательное урегулирование вооруженного противостояния возможно лишь при наличии диалога между сторонами.
В начале мая лидеры стран-членов Сообщества развития Юга Африки (САДК) договорились о развертывании сил в восточной части ДРК для восстановления безопасности. МИД Демократической Республики Конго положительно оценил эту меру, назвав ее эффективной.