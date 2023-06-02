Восточноафриканское сообщество продлило срок пребывания войск в ДРК до сентября 2023 года

Пролонгация мандата на подавление террористической угрозы связана с ухудшением безопасности на востоке ДРК, где орудует группировка «Движение 23 марта» (М23). Главы государств, входящих в альянс, вынесли постановление в ходе саммита ВАС в Бурунди и выразили готовность использовать все имеющиеся инструменты для деэскалации конфликта.