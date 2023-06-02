Москвичам пообещали прохладные выходные с грозой

Сегодня, 2 июня, в Москве будет до +26 градусов тепла. Ожидается прохождение холодного погодного фронта, ночью возможна гроза. В субботу температура воздуха понизится до +15 градусов, отметил Цыганков. При этом в ночь на воскресенье, 4 июня, местами ожидаются заморозки до -1 градуса.