Москвичам пообещали прохладные выходные с грозой

Жителей столицы до 10 июня ждет неустойчивая погода. Об этом сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Сегодня, 2 июня, в Москве будет до +26 градусов тепла. Ожидается прохождение холодного погодного фронта, ночью возможна гроза. В субботу температура воздуха понизится до +15 градусов, отметил Цыганков. При этом в ночь на воскресенье, 4 июня, местами ожидаются заморозки до -1 градуса.
«Днем потеплее, но тоже еще весенняя погода. Максимум до +18 градусов. На следующей неделе потеплеет», — добавил синоптик в беседе с RT.
Накануне гидрометцентр предупредил москвичей о надвигающейся грозе и сильном ветре 2 июня. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.