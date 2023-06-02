«Люди здесь живут футболом» в РСО стартовал международный турнир по футболу среди юниоров

В группе «А» владикавказская «Алания принимает «Спартак-Юниор» из Буденновска, а в группе «Б» махачкалинское «Динамо» встретится с Академией московского «Спартака». Финальный матч за главный приз пройдет 5 июня, тогда же состоится и торжественное награждение участников соревнований.