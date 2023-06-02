«Люди здесь живут футболом» в РСО стартовал международный турнир по футболу среди юниоров

Турнир по футболу стартовал сегодня, 2 июня, в столице Республики Северная Осетия — Алания Владикавказе.
Соревнования проходят на полях академии футбола «Алания». В них принимают участие футболисты 2011 года рождения.
За «Кубок Алании» поборются 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Сочи, Астрахани, Волгограда, Нальчика, Махачкалы, Будённовска, Цхинвала и, конечно, Владикавказа.
В группе «А» владикавказская «Алания принимает «Спартак-Юниор» из Буденновска, а в группе «Б» махачкалинское «Динамо» встретится с Академией московского «Спартака». Финальный матч за главный приз пройдет 5 июня, тогда же состоится и торжественное награждение участников соревнований.
К слову, на этот турнир приехало руководство красно-белой кузницы футбольных талантов во главе с техническим директором Академии «Спартак» Евгением Пташкиным.
«Огромное спасибо осетинским коллегам за теплый прием!» — поблагодарил он принимающую сторону и добавил: «Что бросается в глаза — люди здесь живут футболом. Мы основательно пообщались со специалистами из Академии “Алания” по вопросам развития детско-юношеского футбола, оценили инфраструктуру — здесь все на очень хорошем уровне — посмотрели тренировочный процесс. Такие встречи очень полезны, и мы с радостью примем тренерский и руководящий штаб теперь у нас в Академии «Спартак» имени Черенкова с ответным визитом в Москве».
Накануне столичные специалисты в области детско-юношеского футбола провели со своими осетинскими коллегами трехчасовую рабочую встречу по вопросам развития юных футболистов.
С докладом выступили главный тренер Академии «Спартак» имени Никита Шагин и начальник селекционного департамента спартаковской академии Александр Судариков, а со стороны хозяев главный тренер Академии футбола «Алания» Владимир Рокунов.
В дальнейшем планируется продолжить такие встречи по обмену опытом с выездом команд на турниры и контрольные матчи.
Ранее российский футболист, бывший игрок «Зенита» Игорь Денисов призвал клубы Российской Премьер-лиги отказаться от зарубежных игроков в пользу российских.