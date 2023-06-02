Президент Букеле начал «войну с коррупцией» с реформы парламента Сальвадора

Сан-Сальвадор, 2 июня. Президент Сальвадора Найиб Букеле анонсировал проведение в стране политической реформы. Глава государства пообещал сократить с 84 до 60 количество членов Законодательной ассамблеи.
Об этом Букеле заявил в ходе выступления, посвященному четвертой годовщине пребывания на посту. По его словам, он дал поручение законодателям разработать соответствующие изменения правовой базы. Кроме того, президент сообщил о радикальном сокращении количества муниципалитетов — их число уменьшится с нынешних 262 до 44. Он поручил парламентариям одобрить обе инициативы до выборов 2024 года.
Также глава государства пообещал усилить борьбу с коррупцией в верхних эшелонах власти, заявив о желании построить специальную тюрьму для замешанных в преступных схемах «белых воротничков».
Предложение о сокращении муниципалитетов и уменьшении депутатского корпуса уже звучало в правительстве. Сам Букеле объявил об этом более года назад, а затем президент Законодательной ассамблеи Эрнесто Кастро заявил, что будет добиваться сокращения числа депутатов до 60.
«Ассамблея предоставит необходимые правовые рамки для этих и других инициатив, которые выведут нашу страну из забвения, которому она подвергалась в течение многих лет», — сообщил Кастро.
По словам экспертов, стремление Букеле провести реформы связаны с приближающимися выборами, в ходе которых президент хочет сохранить полноту власти. Правительство знает, что есть районы, в которых правящая партия не наберет достаточного количества голосов для победы. Этими же причинами обусловлено сокращение числа депутатских мандатов.
«За эти четыре года авторитарный проект президента Букеле продвигается без каких-либо серьезных препятствий, в то время как демократия и наши институты ухудшаются», — считает депутат от партии «Наше время» Джонни Райт.
Как отмечают представители оппозиции, за время правления Букеле Сальвадор скатился в масштабный экономический и социальный кризис. Они указывают на высокий уровень безработицы, отсутствие государственной поддержки сельхозпроизводителей, рост тарифов и цен. Кроме того, президент не выполнил большую часть своих предвыборных обещаний.
Критики власти отмечают: хотя в стране наблюдается сокращение уровня преступности (почти 2% взрослого населения Сальвадора сидит в тюрьмах), правительство не работает над устранением причин, которые привели к появлению банд. Наиболее важными среди них являются маргинализация части общества, неравенство, низкое качество образования, отсутствие доступа к здравоохранению.
«Сальвадорское государство предпринимает действия, которые могут быть расценены как преступления против человечности. Президент будет говорить о том, что убийств стало меньше, но объяснит ли он какую ответственность возьмет на себя государство?», — говорит о положении в стране Клаудиа Ортис из партии Vamos.
Представители политических партий уверены, что Букеле и дальше пойдет по пути узурпации полномочий, указывая, что власти навязывают политическим оппонентам постоянный режим конфронтации, а политический диалог превратился в диктат сторонников действующего президента, которые исказили конституцию страны.
Найиб Букеле известен своими спорными решениями. Сальвадор стал первой страной в мире, признавшей биткоин законным средством платежей. В феврале 2020 года он заставить законодателей одобрить кредит у Межамериканского банка развития, отдав приказ армейским подразделениям занять здание парламента. В результате объявленной президентом «войны с бандами», десятки тысяч сальвадорцев оказались в тюрьмах по произвольным обвинениям, а тюрьмы страны оказались переполнены, что спровоцировало кровавые бунты, в результате которых погибли десятки заключенных.