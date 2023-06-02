Президент Букеле начал «войну с коррупцией» с реформы парламента Сальвадора

Об этом Букеле заявил в ходе выступления, посвященному четвертой годовщине пребывания на посту. По его словам, он дал поручение законодателям разработать соответствующие изменения правовой базы. Кроме того, президент сообщил о радикальном сокращении количества муниципалитетов — их число уменьшится с нынешних 262 до 44. Он поручил парламентариям одобрить обе инициативы до выборов 2024 года.