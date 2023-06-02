Промышленники Мали спрогнозировали увеличение добычи золота

Кроме того, аналитики издания Mali Actu назвали африканскую республику привлекательной для иностранных инвесторов. По мнению специалистов, добывающая промышленность является одной из перспективных отраслей для капиталовложений. Они отметили также важность использования недр земли на благо местных жителей.