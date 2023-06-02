Промышленники Мали спрогнозировали увеличение добычи золота

Бамако, 2 июня. Министерство горнодобывающей промышленности Мали спрогнозировало увеличение добычи золота на 2,3% в этом году.
Таким образом, в республике добудут на 4 тонны драгоценного металла больше, чем планировалось изначально. По данным малийского ведомства, страна является одним из крупнейших производителей и вошла в четверку золотодобывающих государств Черного континента, уступив ЮАР, Гане и Буркина-Фасо.
Ранее власти Мали создали научно-исследовательскую компанию по разведке полезных ископаемых. Данная инициатива призвана укрепить экономический суверенитет и повысить благосостояние граждан.
Кроме того, аналитики издания Mali Actu назвали африканскую республику привлекательной для иностранных инвесторов. По мнению специалистов, добывающая промышленность является одной из перспективных отраслей для капиталовложений. Они отметили также важность использования недр земли на благо местных жителей.
Дополнительными мерами, которые принимает правительство Мали, является борьба с незаконным производством драгоценного металла. Так власти государства ликвидировали нелегальное предприятие на юго-западе страны.