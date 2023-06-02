Шестеро подростков в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали 17-летнюю девушку в Туве

По версии следствия, 29 мая этого года на берегу реки Терекинг у села в Эрзинском раойне компания подростков отмечала окончание учебного года. В тот день они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловали жительницу Тувы. Отмечается, что один из подростков был одноклассником девушки.