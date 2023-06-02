Шестеро подростков в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали 17-летнюю девушку в Туве

Шесть подростков, в возрасте от 14 до 17 лет, совершили насильственные дейтсвия сексуального характера в отношении 17-летней девушки в Эрзинском районе Тувы. Об этом сообщает пресс-служба СУСК республики.
По версии следствия, 29 мая этого года на берегу реки Терекинг у села в Эрзинском раойне компания подростков отмечала окончание учебного года. В тот день они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловали жительницу Тувы. Отмечается, что один из подростков был одноклассником девушки.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и выясняют все детали происшествия. Пятерых фигурантов поместили под домашний арест, мера пресечения в отношении шестого пока на стадии рассмотрении суда.
Ранее в Янино Ленинградской области мужчина силой завел 17-летнюю девушку и изнасиловал. В полицию заявила мать потерпевшей.