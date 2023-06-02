ВСУ обстреляли село Сушаны Брянской области

Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удар по селу Сушаны Климовского района Брянской области. Об этом 2 июня в личном Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
Он кратко указал на последствия атаки со стороны ВСУ. Она привела к повреждению четырех домовладений. Среди граждан при этом пострадавших нет. На место происшествия прибыли оперативные службы.
До этого под обстрел попало село Ломаковка. По словам Богомаза, удар привел к возгоранию жилого дома. Местные жители не пострадали при обстреле.