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ВСУ обстреляли село Сушаны Брянской области

Происшествия
ВСУ обстреляли село Сушаны Брянской области

Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удар по селу Сушаны Климовского района Брянской области. Об этом 2 июня в личном Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

Он кратко указал на последствия атаки со стороны ВСУ. Она привела к повреждению четырех домовладений. Среди граждан при этом пострадавших нет. На место происшествия прибыли оперативные службы.

До этого под обстрел попало село Ломаковка. По словам Богомаза, удар привел к возгоранию жилого дома. Местные жители не пострадали при обстреле.
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