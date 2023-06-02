Президент ЦАР обсудил с министром экономики Конго перспективы укрепления альянса СЕМАС

Банги, 2 июня. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обсудил✱ с министром экономики и финансов Конго Жан Батистом Ондайе перспективы укрепления отношений стран, входящих в альянс СЕМАС.
В ходе совещания политики рассмотрели возможности финансового сотрудничества государств — участников Экономического и валютного сообщества стран Центральной Африки (CEMAC). Ондайе, будучи руководителем Центральноафриканского валютного союза, получил ряд рекомендаций от Туадера.
Ранее президент ЦАР единогласно был избран новым главой СЕМАС. Участники саммита отметили заслуги политика в восстановлении безопасности и хозяйства страны.
Усилия Туадера также высоко оценил глава Всемирного банка (ВБ) Альфонс Иби Куагу. В ходе рабочего визита в Банги он отметил эффективность проводимых реформ, а также вектор, направленный на экономическую независимость африканского государства.
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