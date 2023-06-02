Российская сеть супермаркетов «ВкусВилл» запустила доставку продукции в магазины Казахстана

Как сообщает пресс-служба компании, люди смогут купить продукцию как офлайн, так и онлайн. На полках в магазинах уже появились продукты со сроком хранения более 30 дней, среди которых масло, соусы, крупы, консервы, варенье, детское питание и снеки. Известно, что поставки осуществляются с помощью дистрибьютора.