Полицейские задержали подозреваемых в аферах в сфере недвижимости в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции и ФСБ 31 мая задержали группу людей по подозрению в аферах в сфере недвижимости. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
Правоохранители задержали 35-летнего генеральный директора неназванного учреждения, его зама, двух их подельников, 50-летнюю женщину, 51-летнего руководителя коммерческой компании и 57-летнего предпринимателя. Все они являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ по фактам хищения денежных средств из государственного учреждения.
По имеющейся информации, руководитель учреждения заключал фиктивные договоры со своими сообщниками на оказание посреднических услуг по купле-продаже городского имущества. При этом действия по сопровождению сделок от продавца к покупателю совершало само государственное учреждение.
Для создания видимости работы с контрагентами злоумышленники создавали фиктивный документооборот. За оформление и сопровождение сделок отвечала замгенерального директора. После заключения «успешных» сделок деньги делились между всеми аферистами.
В квартирах фигурантов прошли обыски. В данный момент проведение следственных мероприятий продолжается.
Ранее Степченко сообщил о завершении расследования уголовного дела о разбойном нападении на территории Удельного парка. Дело с утвержденным обвинительным заключением передали в Приморский суд Петербурга для рассмотрения по существу.