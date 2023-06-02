Губернатор Приморья Кожемяко выступил с отчетом о работе правительства перед депутатами

С учетом договоренностей по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, была сформирована Программа ускоренного развития отраслей экономики Приморского края. В составе программы транспортные и экспортно-ориентированные инвестиционные проекты, а также необходимая инфраструктура и предложения по оптимизации таможенных и логистических процедур. По словам представителей бизнес-сообщества, малому и среднему предпринимательству в Приморье теперь предстоит большая работа по адекватной поддержке экономического курса страны и края.