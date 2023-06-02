Губернатор Приморья Кожемяко выступил с отчетом о работе правительства перед депутатами

Губернатор Приморского края выступил с ежегодным отчетом о работе правительства региона перед депутатами краевого Законодательного собрания. Отчет также включал в себя тезисы стратегического развития Приморья на ближайшую перспективу.
Отчет базировался на сухих цифрах и статистике, которая говорит о том, что налицо положительная динамика развития края в самых разных сферах и отраслях, передает ИА PrimaMedia. За последнее время в регионе построены 1 миллион квадратных метров жилья, 14 детских садов, три Дома культуры, 14 мостов, отремонтированы 104 километра дорог.
Количество мер социальной поддержки достигло 84-х. Большой комплекс мер принят в отношении участников СВО и их семей. Введены региональные награды для отличившихся во время боевых действий.
Развитие системы здравоохранения привело к уменьшению смертности в Приморье на 13%. На 17% возросла посещаемость культурных мероприятий. По качеству образования среди регионов России Приморский край поднялся с 75-го места на 25-е.
С учетом договоренностей по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, была сформирована Программа ускоренного развития отраслей экономики Приморского края. В составе программы транспортные и экспортно-ориентированные инвестиционные проекты, а также необходимая инфраструктура и предложения по оптимизации таможенных и логистических процедур. По словам представителей бизнес-сообщества, малому и среднему предпринимательству в Приморье теперь предстоит большая работа по адекватной поддержке экономического курса страны и края.