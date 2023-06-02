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Воспитательница детсада в Свердловской области подралась с матерью ребенка

Происшествия
Воспитательница детсада в Свердловской области подралась с матерью ребенка

Мать воспитанницы детского сада в Верней Пышме пожаловалась в полицию на агрессивную воспитательницу.

В скандальном инциденте предстоит разобраться сотрудникам компетентных органов. По версии воспитательницы, мама ребенка отказалась расписаться в журнале о том, что она его забирает домой. Когда женщины начали спорить на повышенных тонах, девочка испугалась и начала убегать. Воспитательница попыталась ее догнать, но мама девочки этому воспрепятствовала, сообщает «ПРОВИНЦИЯ.РУ».

В ход пошли кулаки. Мама девочки обратилась в полицию с жалобой на побои. Ее вместе с девочкой направили на судмедэкспертизу. Как утверждает воспитательница, мама ребенка известна своим кляузных характерам и регулярно ссорится с сотрудниками детсада и родителями других детей. Доследственная проверка должна прояснить все обстоятельства конфликта.
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