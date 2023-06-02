Воспитательница детсада в Свердловской области подралась с матерью ребенка

В скандальном инциденте предстоит разобраться сотрудникам компетентных органов. По версии воспитательницы, мама ребенка отказалась расписаться в журнале о том, что она его забирает домой. Когда женщины начали спорить на повышенных тонах, девочка испугалась и начала убегать. Воспитательница попыталась ее догнать, но мама девочки этому воспрепятствовала, сообщает «ПРОВИНЦИЯ.РУ».