Неожиданный импульс: рост ВВП России может превзойти прогнозы

В российской экономике появились новые позитивные тенденции. Один из ключевых факторов для финансовой системы страны сегодня — это рост денежного агрегата М2 на 24% год к году, о чем сообщает Центробанк РФ.
При развитии этого тренда, ВВП России может показать более высокий рост, чем ожидалось ранее, уверен частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.
Денежный агрегат М2 в апреле 2023 года увеличился на 24% год к году и составил 84,9 трлн рублей. Это, немного меньше, чем в марте – тогда показатель был на уровне 24,4% – но все еще довольно неплохая величина, считает эксперт. Как он объяснил в разговоре с корреспондентом ФАН, важно понимать, что денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 — наличные деньги в обращении вне банковской системы, и М0 — банкноты и монету в обращении, а также остатки средств в нацвалюте на счетах населения.
«Здесь мы видим, что годовые темпы прироста наиболее ликвидных компонентов рублевой денежной массы (М0 и М1) в апреле 2023 года возросли. И, главным образом, прирост денежного агрегата М2 был обеспечен увеличением наличных денег вне банковской системы и депозитов населения. В то время как средства нефинансовых и финансовых организаций продолжали вносить свой вклад в годовой темп прироста рублевой денежной массы. Таким образом, экономика развивается явно более высокими темпами, чем ожидали эксперты», — отметил Сидоров.
Минэкономразвития РФ в апреле даже улучшило ожидания по динамике роста в 2023 году. Если осенью 2022 года ожидалось снижение на 0,8% – то, по апрельским прогнозам ведомства, уже вырисовывается рост на 1,2%. По словам инвестора, такими темпами к 2026 можно увидеть прирост экономики уже в 3% в год. Центробанк же еще в феврале говорил о положительной динамике ВВП РФ в 2023 году.
«Тогда речь шла о вилке от 1% снижения до 1% роста вместо спада на 1-4%. Сейчас же мы видим, что и эти показатели российский ВВП вполне может превзойти. И главным драйвером, безусловно, остается восстановление потребительской уверенности. Оно было отмечено еще в первые месяцы текущего года. Тогда же индексы деловой активности PMI пошли опережающими темпами. А потому и в дальнейшем основой восстановления экономики станет потребительский спрос. Этого удастся добиться при условии роста зарплат выше инфляции и наращивания объемов потребительского кредитования», — заявил эксперт.
Также, по его мнению, не стоит списывать со счетов ненефтегазовый сектор. Снижение курса рубля в первом квартале облегчило экспорт для угольщиков и металлургов. А поскольку сейчас перезапускаются автомобильные заводы и другие предприятия, можно ожидать позитивного бюджетного импульса. Что на фоне околонейтральной денежно-кредитной политики даст показатели как минимум прошлогоднего уровня – но, скорее всего, выше, спрогнозировал собеседник ФАН.
Сидоров считает, что главным риском сейчас остается глобальная рецессия, поскольку она может снизить цены на нефть и дестабилизировать тем самым российский валютный рынок. Что разгонит инфляцию и сведет на нет весь положительный эффект. Однако пока этот риск не выглядит очень вероятным, резюмировал он.
Ранее стало известно, что «аргентинская кандидатура» на присоединение к Новому банку развития БРИКС может быть рассмотрена в августе 2023 года. Об этом пишет информационное издание Télam со ссылкой на главу финансовой организации Дилму Русефф. Издание отметило, что Русефф обратилась к министру экономики Аргентины Серхио Массе с сообщением, что совет директоров НБР официально разрешил голосование по вступлению страны в организацию на следующем собрании.