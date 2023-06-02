Неожиданный импульс: рост ВВП России может превзойти прогнозы

Денежный агрегат М2 в апреле 2023 года увеличился на 24% год к году и составил 84,9 трлн рублей. Это, немного меньше, чем в марте – тогда показатель был на уровне 24,4% – но все еще довольно неплохая величина, считает эксперт. Как он объяснил в разговоре с корреспондентом ФАН, важно понимать, что денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 — наличные деньги в обращении вне банковской системы, и М0 — банкноты и монету в обращении, а также остатки средств в нацвалюте на счетах населения.