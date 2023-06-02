Члены нового финского правительства не будут открывать границу для туристов из России

Новое правительство Финляндии не намерено открывать границу для туристов из России. Об этом заявил председатель победившей в парламентских выборах Национальной коалиционной партии Петтери Орпо, его словам приводит издание Yle.
По данным СМИ, ограничения на въезд российских туристов, введенные в сентябре 2022 года, прекратят действовать с завершением работы правительства. При этом Орпо подчеркнул, что новый состав органа власти считает их продление «само собой разумеющимся».
До этого Россия объявила о закрытии консульства РФ в Лаппеенранте и отзыве согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. По словам финского политика, это — ожидаемое развитие событий.