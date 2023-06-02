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Члены нового финского правительства не будут открывать границу для туристов из России

Политика
Члены нового финского правительства не будут открывать границу для туристов из России

Новое правительство Финляндии не намерено открывать границу для туристов из России. Об этом заявил председатель победившей в парламентских выборах Национальной коалиционной партии Петтери Орпо, его словам приводит издание Yle.

По данным СМИ, ограничения на въезд российских туристов, введенные в сентябре 2022 года, прекратят действовать с завершением работы правительства. При этом Орпо подчеркнул, что новый состав органа власти считает их продление «само собой разумеющимся».

До этого Россия объявила о закрытии консульства РФ в Лаппеенранте и отзыве согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. По словам финского политика, это — ожидаемое развитие событий.
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